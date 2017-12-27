الصين تتربع على عرش أقوى اقتصادات العالم في 2032

العالم- اسيا والباسفيك

وتوقع التقرير، الذي نشرته وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أمس الثلاثاء، أن يكون ترتيب أكبر أربع قوى اقتصادية في العالم بحلول عام 2032 كالتالي الصين الولايات المتحدة الهند واليابان.

وأضاف التقرير أن اقتصادات دول مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا ستحتل مراكز متقدمة بحلول عام 2032.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتفوق الاقتصاد الهندي العام المقبل على نظيريه الفرنسي والمملكة المتحدة ليحل في المركز الخامس في ترتيب أكبر قوة اقتصادية. كذلك أشار إلى أنه من المتوقع أن تصبح الهند بحلول عام 2027 ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

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