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الصين تتربع على عرش أقوى اقتصادات العالم في 2032

الصين تتربع على عرش أقوى اقتصادات العالم في 2032
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

أظهر تقرير صدر عن مركز الاقتصاد وبحوث الأعمال في لندن، أنه من المتوقع أن تتخطى الصين الولايات المتحدة اقتصاديا، بحلول عام 2032 لتتربع على عرش القوى الاقتصادية في العالم.

العالم- اسيا والباسفيك

وتوقع التقرير، الذي نشرته وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أمس الثلاثاء، أن يكون ترتيب أكبر أربع قوى اقتصادية في العالم بحلول عام 2032 كالتالي الصين الولايات المتحدة الهند واليابان.

وأضاف التقرير أن اقتصادات دول مثل كوريا الجنوبية وإندونيسيا ستحتل مراكز متقدمة بحلول عام 2032.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يتفوق الاقتصاد الهندي العام المقبل على نظيريه الفرنسي والمملكة المتحدة ليحل في المركز الخامس في ترتيب أكبر قوة اقتصادية. كذلك أشار إلى أنه من المتوقع أن تصبح الهند بحلول عام 2027 ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

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