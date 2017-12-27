لاريجاني: تم إجهاض مؤامرة ترامب الأخيرة

العالم - ايران

واشار لاريجاني الى القرار الذي اتخذه البرلمان الإيراني صباح اليوم الأربعاء، فيما يتّعلق بدعم الانتفاضة والثورة الفلسطينية وقال: "أتقدم بالشكر للنواب الذين صوتوا بشكل قاطع على هذا القرار".

وأضاف: "على ما يبدو فإن الواضح من المخطط الذي كان يسعى اليه الرئيس الأمريكي هو إيجاد تسوية غير جديرة بالثقة من أجل توجيه ضربة لفلسطين".

وأشار لاريجاني إلى أنّه عندما واجه هذا المخطط رفضا عاما من قبل الرأي العام والحكومات في الدول الإسلامية، فقد سلك الأمريكيين طريقا مبتذلا آخر وأضاف: "لقد استعرض الأمريكيّون قطعة خردة من الحديد وزعموا بأنها تعود الى جسم صاروخ إيران، لكن الأمم المتحدة ردت عليهم عبر التصويت الذي جرى ونال أغلبية الأصوات".

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