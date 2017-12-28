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الخارجية السورية ترد سريعا على تصريحات أردوغان الاخيرة ضد الأسد

الخارجية السورية ترد سريعا على تصريحات أردوغان الاخيرة ضد الأسد
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

صرح مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية تصريحاً هاماً حول الرئيس التركي أردوغان .

العالم - مراسلون 

وفيما يلي نص البيان الخاص لوزارة الخارجية السورية حول الرئيس التركي : 

"مرة جديدة يستمر رئيس النظام التركي أردوغان بتضليل الرأي العام التركي في قناعاته المعتادة في محاولة يائسة لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العربي السوري عبر تقديمه الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله للمجموعات الإرهابية في سورية.

أردوغان الذي حول تركيا الى سجن كبير وكمم أفواه أصحاب الرأي والصحافة وكل من يختلف معه ممن يعارضون سياساته التدميرية ليس فقط بحق سورية وإنما التي تحمل نتائج كارثية لتركيا أيضا لا يملك أي صدقية لإلقاء العظات التي اعتاد عليها والتي لم تعد تلقى أي اهتمام بل تشكل إدانة جديدة له ."

يذكر أنه في وقت سابق قام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بوصف  الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "إرهابي" وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية في وجوده.

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي الباجي قائد السبسي في العاصمة تونس "ان الأسد قطعا إرهابي نفذ إرهاب الدولة"، حسب قوله. وأضاف ان "الاستمرار في وجود الأسد مستحيل".

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