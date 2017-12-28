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قررت مقاضاة القناة بداية العام... 

هكذا خَدَعت MBC الإعلامية الأردنية علا الفارس

هكذا خَدَعت MBC الإعلامية الأردنية علا الفارس
الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشف الصحفيّ الأردني المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، محمد صيام، عن أن الإعلامية الأردنية علا الفارس تعرّضت لـ"خديعة" من قناة MBC، وعليه قررت مقاضاة القناة مع بداية العام.

العالم - الاردن

وكتب الصحفي "صيام" تدوينة له على حسابه في "فيسبوك": "معلومة خاصة: بعد أن طلبت منها إدارة القناة العودة للعمل وتقديم حلقة عن الذكرى الثالثة لتسلم الملك سلمان سلطاته الدستورية ومن ثم إيقافها ثانية عن العمل، أحست عُلا الفارس بالخديعة وتُقرر مقاضاة MBC مع بداية العام".

يذكر أنّه لم تكد تمرّ 24 ساعة على عودة الإعلامية الأردنية علا الفارس إلى تقديم برنامجها الأسبوعيّ MBC في أسبوع، عبر شاشة MBC، إثر قرار سابق بإيقافها، حتّى تفاجأ المتابعون بقرار إيقافها من جديد.

من جهتها، ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، ان وزارة الثقافة والإعلام السعودية، أنذرت مجموعة MBC بسبب ظهور المذيعة الأردنية على شاشتها.

واشارت الوزارة الى ان أن إيقاف المذيعة لا يزال مستمراً.

وكان مغردون سعوديون شنّوا هجوماً حاداً على الإعلامية الأدرنية علا الفارس، بسبب تغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، وعلّقت فيها على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، معتبرين أنّها أساءت لحكومتهم.

وكانت الفارس قد غرّدت قائلةً: "إن ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل يوم الاربعاء عبثا... فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدا (هلا بالخميس)!".

ورغم حذف علا الفارس لتغريدتها، وتدوين تغريدة مشابهة تجاهلت بها ذكر زيارة ترامب للمنطقة، فقد واصل السعوديون شن حملة واسعة ضدها.

 

 

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