إصابات واعتقالات بمواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

العالم - فلسطين

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت اليوم الخميس، عدة فعاليات فلسطينية بالقرب من مدينتي الخليل جنوب الضفة ورام الله، حيث أصيب عدد من المواطنين واعتقلت بعض المشاركين.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في "أم الشرايط" قرب رام الله و"جبل الطويل" في البيرة.

وقالت مصادر إعلامية، إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين خلال مواجهات اندلعت على مدخل مخيم الفوار جنوبي الخليل، ما أسفر عن حالات اختناق.

ويواصل جيش الاحتلال لليوم الثاني على التوالي إغلاق المدخل الرئيس لمدخل الفوار، بالبوابة الحديدية دون السماح للمواطنين ومركباتهم بالمرور.

فيما قمعت قوات الاحتلال وقفة تضامنية مع الأسيرة الطفلة عهد التميمي والأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، قرب معتقل "عوفر" العسكري جنوبي غرب رام الله، أثناء جلسة محاكمة للأسيرة التميمي.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في الفعالية؛ قبل أن يعتقلوا اثنين من النشطاء وهما منال التميمي وجميل البرغوثي.

واندلعت مواجهات محدودة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بعد وصول عدد من الشبان، وإلقاء الحجارة صوب جنود الاحتلال، الذين أطلقوا قنابل الغاز صوبهم دون وقوع إصابات.

المصدر: - المركز الفلسطيني للإعلام

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