رئيس حكومة كردستان: نرغب فى الحفاظ على استقرار العراق

العالم - العراق

وقال البارزاني في مؤتمر صحفي بحسب "السومرية نيوز"، أنه "تلمسنا مؤخرا مواقف أكثر إيجابة من بغداد"، مشيرا الى أن "حكومة كردستان ردت رسميا على دعوة رئيس الجمهورية بشأن إجراء الحوار بين اربيل وبغداد".

واعتبر البارزاني "التصريحات الاخيرة لنائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي وأياد علاوي بالايجابية وتسهم في استقرار الاوضاع في العراق"، لافتا الى "رغبة كردستان في استقرار العراق".



وأكد البارزاني أنه "لحد الان لم يتلقى الاقليم أية دعوة من الحكومة العراقية لإجراء الحوار"، موضحا ان "حكومة كردستان مستعدة للرد على كافة أسئلة بغداد المتعلقة بشأن النفط والرواتب".



وأكد نائب رئيس الجمهورية العراقية الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي، في لقاء صحافي أن "مسألة الاستفتاء انتهت بحكم المحكمة الاتحادية وينبغي بدء صفحة جديدة"، داعيا "كردستان والحكومة المركزية إلى الجلوس على طاولة الحوار تحت سقف الدستور".

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