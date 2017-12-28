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شاهد: مسرحية هزلية لمحاكمة سلمان تصب الزيت على التظاهرات البحرينية

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية محاكمة أمين عام جمعية  الوفاق الشيخ علي سلمان في قضية التخابر مع قطر حتى الرابع من الشهر القادم للاستماع الى الشهود. وعلى اثر ذلك انطلقت تظاهرات شعبية غاضبة منددة بالقرار ووصف نائب الامين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي المحاكمة بالمسرحية الهزلية، مؤكدا أن الارادة الشعبية هي المنتصرة مهما استبد النظام وزاد فساد قضائه. 

العالم - البحرين

قرار القضاء البحريني تاجيل محاكمة الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان واحكام الاعدام بحق ستة مواطنين صبت الزيت على نار الاحتجاجات الشعبية ورفعت من منسوبها على امتدد المناطق البحرينية.

الغضب الشعبي انطلقت شرارته من الدراز وسترة ومناطق اخرى والشعارات التي تقدمت الاحتجاجات وصفت المحاكمة التي يتعرض لها الشيخ سلمان بالجائرة والكيدية واكد المحتجون تمسكهم بمطالب الثورة التي انطلقت في الرابع عشر من فبراير الفين واحد عشر .

بالقنابل الغازية ورصاص الشوزن قمعت قوات النظام التظاهرات الشعبية وتظهر المشاهد التي بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي غزارة القنابل الغازية التي اطلقتها اليات النظام باتجاه المواطنين العزل والتي ادت الى وقوع عدد من حالات الاختناق.

نائب الامين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي وصفَ المحاكمةَ التي يتعرض لها الشيخ سلمان بالمسرحية الهزلية في قضاء أسير للقرارات السياسية، واعتبر هذه المحاكمة بانها تؤكد رفض النظام مبادرات التفاوض الجاد، واصراره على القمع الممنهج لمعالجةِ الأزمة. 

وشكك الديهي في امكانية استدعاء المحكمة ولي العهد ووزير الديوان الملكي المطلعين على تفاصيل المبادرة القطرية بموافقة الملك. واختتم قوله بأن الارادة الشعبية هي المنتصرة مهما استبد النظام وزاد فساد قضائه. 

جمعية الوفاق استنكرت إصرار النظام على محاكمة الشيخ سلمان بتهمة التخابر مع قطر على خلفية المبادرة الأمريكية لحل الأزمة والتي تنبئ بتدهور كبير وخطير.

واعتبرت ان المحاكمة تاتي ضمن تصفية حسابات اقليمية وطالبت بوقف هذا العمل غير المهني وغير الإنساني من أجل الانتقام وتصفية الحسابات غير المبررة.
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