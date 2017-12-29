بالفيديو.. بدء إبعاد مسلحي "النصرة" من ريف دمشق الغربي

العالم - سوريا

وقد وصلت عشرات الحافلات لبدء عمليات خروج المسلحين، حيث من المقرر ان يتقل الجزء الأكبر من المسلحين إلى إدلب، وأن ممثلين عن الجيش السوري عقدوا اجتماعا مع قياديين في "جبهة النصرة" وأن التفاوض ما يزال جاريا، ولم تخرج بعد أي حافلة.

هذا وتضاربت الأنباء حول عدد المسلحين، ففي الوقت، الذي تحدثت فيه عن مصادر عن أكثر من 250 مسلحا، أشارت مصادر أخرى عن وجود أكثر من 700 مسلح.

وقد قبلت "جبهة النصرة" المصنفة إرهابية باتفاق يقضي بخروج مسلحيها من ريف دمشق الجنوبي الغربي، وذلك بعد أن حقق الجيش السوري تقدما، وتمكن من السيطرة على جميع النقاط الاستراتيجية حولها، وقطع طرق إمداد التنظيم.

موقع "روسيا اليوم"

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