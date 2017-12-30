 أفضل طريقة لتخسيس الكرش!

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الدهون حول معدتك هي واحدة من الأسباب الرئيسية لأمراض القلب، وهو التراكم الأكثر عنادا الذي قد يكون من الصعب إزالته، وقد وجد الباحثون أنه إذا كنت تأكل المكسرات بدلا من الخبز الأبيض وغيرها من الأطعمة الكربوهيدرات عالية يفقد الدهون في البطن.

ما هى الكمية المطلوبة من اللوز لخفض دهون البطن "الكرش"؟

انت لا تحتاج إلى أن استهلاك الكثير من اللوز للحصول على الفوائد المطلوبة من خفض الدهون حول معدتك، حيث إن حفنة (حوالي 50 جراما) يوميا تكفي للحصول على الفوائد.

لا تبالغ فى تناول اللوز حيث إنه يمكن أن يسبب زيادة الوزن.

وأشارت دراسة نشرت في (مجلة جمعية القلب الأمريكية) في يناير 2015 أن تناول حفنة من اللوز يوميا يمكن أن تقلل من الكوليسترول والدهون في منطقة البطن.

ما مدى صعوبة إزالة الدهون حول معدتك؟

هناك نوعان من الدهون في جسمك، أولاً: الدهون اللينة أو تحت الجلد التى تعيش تحت بشرتك، والدهون الصلبة أو الحشوية تقع في داخل البطن.

تحرق الدهون في البطن أولا لأنها قريبة من الأعضاء لتعويض النقص في السعرات الحرارية، لذلك فإن ضبط النظام الغذائي الخاص بك وإضافة تمارين منتظمة لروتينك اليومي يمكن أن يساعدك على تقليل الدهون في البطن.

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