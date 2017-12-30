غسان سلامة: سيف القذافي مطلوب للقضاء الدولي

العالم – لیبیا

ووصف سلامة في حوار أجرته معه صحيفة "الحياة" سيف الإسلام القذافي بأنه مطلوب للقضاء الدولي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يحاور أنصار النظام السابق ومناصري الملكية والثوار.

وشدد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا على أن الحل في ليبيا لا يتأتى إلا بتصالح حقب ليبيا الثلاث، الملكية والقذافية والثورية، التي بدأت منذ 2011.

ولفت سلامة إلى أن هذه الحقب "لا يزال كل منها يدير ظهره للآخر"، مشيرا أيضا إلى أن معظم السياسيين الليبيين لا يريدون الانتخابات، في حين تعمل الأمم المتحدة على تثبيت "شرعية دائمة عبر صناديق الاقتراع".

وتطرق المبعوث الأممي الخاص باستفاضة إلى العقبات الكأداء التي تقف أمام إجراء الانتخابات، وجهود الأمم المتحدة للتغلب عليها .

وشدد سلامة على أنه الآن لا أحد "يريد مجلساً ثالثاً ولا حكومة رابعة بل مجلس نيابي واحد وشرعي، وذلك يتطلب شروطاً سياسية، لذا بدأنا عملية متعددة الأبعاد، تقنية وتشريعية وسياسية وأمنية للتوصل إلى أفضل الظروف".

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