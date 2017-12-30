أكثر من 170 إصابة في الاحتجاجات الفلسطينية بجمعة الغضب 4

العالم فلسطين

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني وقوع 133 إصابة في الضفة الغربية منها 4 حي، و45 مطاط، و77 غاز، و7 إصابات أخرى.. وكذلك 40 إصابة بالرصاص الحيفي قطاع غزة.

كما وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة أن 40 فلسطينياً أصيبوا بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للاحتجاجات الفلسطينية المستمرة للجمعة الرابعة على التوالي احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.



وأشارت إلى أن 24 مصاباً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة بعدى إصابتهم بالرصاص الحي خلال قمع الاحتلال للتظاهرات الجماهيرية على الشريط الحدودي، في حين أشارت مصادر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 66 مصاباً تم التعامل معهم ميدانياً جراء الاختناق والرصاص المطاطي.

وفي الضفة الغربية، تعاملت المستشفيات الفلسطينية مع 4 إصابات في الخليل واحدة منها خطيره، ومع إصابة في قلقيلية، و3 إصابات في أريحا، و5 إصابات في نابلس.

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