مكون بسيط لن تستغنِ عنه في يومياتك لفوائده!

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تعرف إلى ابرز فوائد الثوم للجسم:

1- علاج نزلات البرد: لقد بينت الدراسات ان تناول الثوم بشكل يومي يساعد على تقوية المناعة وبالتالي يحميك من نزلات البرد. وهو علاج فعال للسعال والتهاب الحلق.

2- للوقاية من السرطان: يعمل الثوم بحسب عدة دراسات، على وقاية الجسم من الاصابة بمرض السرطان، فهو يعمل على ابطاء نمو الخلايا السرطانية وبالتالي يحميك من الاصابة به.

3- لحماية القلب: يعمل الثوم على موازنة معدل الكولستيرول في الدم وبالتالي يمنع تراكم الدهون غير الحميدة على شرايين القلب. وهو يعمل على حماية الشرايين والاوعية الدموية من انخفاض ضخ الدم الى القلب.

4- لتنظيم مستوى السكر في الدم: يعتبر الثوم مهماً في عملية تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة افراز الانسولين في الدم وخصوصاً في حال تناوله مرتين يومياً.

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