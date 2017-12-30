البث المباشر
مراسل العالم: الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على تل الزعتر وقرية عطشان في جنوب شرق إدلب بعد معارك مع "النصرة" يواصلون عملياتهم في ادلب الجنوبي الشرقي وي
الكرملين: بوتين يبلغ الأسد بأن روسيا ستستمر بدعم سوريا في الدفاع عن سيادتها
مصادر يمنية: 10 شهيدات بقصف لطيران العدوان السعودي مزرعة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم للمنازل واعتقالات للمواطنين عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تنفذ حملة دهم واعتقالات عقب اقتحامها مدينة الخليل
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة الخليل
مراسل العالم نقلا عن مصادر عسكرية يمنية: إطلاق صاروخ باليستي على مبنى وزارة الدفاع السعودية بالرياض
مراسل العالم: القوات اليمنية تطلق صاروخا باليستيا على هدف عسكري في العاصمة السعودية الرياض
رويترز: جماعة"داعش" تتبنى الهجوم على كنيسة مارمينا في حلوان بجنوب القاهرة
مراسل العالم: خروج الحافلات التي تقل المسلحين من بيت جن باتجاه ادلب

بيونغ يانغ: سنواصل تعزيز قدراتنا النووية ولن نغير سياساتنا

بيونغ يانغ: سنواصل تعزيز قدراتنا النووية ولن نغير سياساتنا
السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن بيونغ يانغ ستواصل تعزيز قدراتها النووية وأنها لن تغير سياساتها ذات الصلة مستقبلا.

العالم-أسيا

جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة الشمالية بعنوان "لا قوة يمكن أن تسود على الاستقلال والعدل"، ونقلتها عنها وكالة "يونهاب" الرسمية في كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة بيونغ يانغ في التقرير، أن "كوريا الشمالية، دولة استراتيجية جديدة لا يمكن إنكارها وقوة نووية عقيدتها الاعتماد وطنيا على الذات إلى حد الاكتفاء الذاتي (فكرة زوتشيه)".

وأضافت بالقول "لا تتوقعوا أي تغيير في سياسة بيونغ يانغ، فهي قوة لا تقهر، ولا يمكن تقويضها أو سحقها".

كما أوضحت أنّ "كوريا الشمالية دولة نووية مسؤولة، ستقود توجه التاريخ نحو طريق وحيد وهو تحقيق الاستقلال والعدالة، وستواجه كل العواصف على هذا الكوكب".

وبحسب "يونهاب"، فقد حمل تقرير الوكالة الشمالية، وصفا تفصيليا لما وصفته كوريا الشمالية بــ "التطوير الناجح لأسلحة جديدة"، بما فى ذلك صاروخ عابر للقارات قالت عنه بيونغ يانغ "إنه قادر على الوصول إلى امريكا".

كما أشار إلى "عدم قدرة التحركات الأمريكية المستمرة ضد (بيونغ يانغ) في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية وغيرها، حتى نهاية العام الحالي، على الوقوف أمام تقدم بيونغ يانغ باتجاه الانتصار لقضيتها".

وأجرت كوريا الشمالية 16 تجربة صاروخية خلال هذا العام، بينها 11 تجربة منذ تولي رئيس كوريا الجنوبية، كون جاي إن، منصبه في مايو/أيار الماضي.

كما نفذت بيونغ يانغ تجربتها النووية السادسة في الثالث من سبتمبر/أيلول المنصرم.

المصدر: الأناضول

114

روابط ذات صلة

مصادر اوروبية: ناقلات روسية زودت كوريا الشمالية بالوقود

روسيا تحظر عمل مواطنين من كوريا الشمالية على أراضيها

مجلس الأمن يمنع 4 سفن شحن لكوريا الشمالية من الإبحار

10 أحداث أرعب بها زعيم كوريا الشمالية العالم خلال 2017

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الجيش اليمني يشن هجوماً علی تبة القناصين

العبادي: هولاء تسببوا بدخول داعش الى العراق..

من وصف بالامس الايرانيين بالارهابيين، اليوم يزعم دعم احتجاجاتهم ضد الغلاء!

آية الله جنتي: الشعب الايراني وأد الفتنة

بن طلال صارخا: سأجعل محمد بن سلمان امام الشيطان!

لهذه الاسباب لن يستمر تحالف السعودية والامارات..

بيونغ يانغ: سنواصل تعزيز قدراتنا النووية ولن نغير سياساتنا

ترامب: لا حماية للمهاجرين الصغار إلا بتمويل الجدار

بالفيديو.. مشاهد من اجلاء عناصر النصره من بيت جن

الجيش السوري يستعيد مناطق مهمة في ريف حماه

"الإخوان" تدين هجوم كنيسة حلوان وتحمل الحكومة المسؤولية

أردوغان يوجه تحذيرا لأمريكا و"إسرائيل" بشأن القدس

شاهد.. رصد موقف بطولي شلّ حركة إرهابي "حلوان"

شاهد.. هذا ماجری في العراق، خلال عام 2017

مسلحٌ يقتل شخصين قبل أن ينتحر في أميركا

25 منظمة بحرينية تطالب بملاحقة الوفد البحريني الزائر لكيان الاحتلال

هذا ما أكد عليه بوتين خلال اتصال هاتفي مع الاسد اليوم..

هل فشلت منظومة السيسي الأمنية في حماية الأقباط؟

شاهد: رسالة حماس للكيان الاسرائيلي من خلال هذه الصورة...

الجيش السوري يواصل التقدم في ادلب الجنوبي الشرقي

الأکثر مشاهدة