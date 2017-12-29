مجلس الأمن يمنع 4 سفن شحن لكوريا الشمالية من الإبحار

العالم - آسيا

وأفادت مصادر دبلوماسية أن السفن الأربع هي "أول جي بونغ 6" و"رونغ را 2" و"سام جونغ 2" و"راي سونغ غانغ 1"، مشيرة الى ان القرار صدر بطلب من الولايات المتحدة في اطار قائمة قدمتها وتتضمن 10 سفن من جنسيات مختلفة الا أن الصين لم توافق الا على استهداف السفن الكورية الشمالية الأربع.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين طالبا عدم نشر اسمه انه "تمت الموافقة على (حظر) اربع سفن فقط ولكن الباب ما زال مفتوحا" أمام حظر سفن أخرى.

ولم تعرف في الحال ما هي طبيعة البضائع الممنوع شحنها التي نقلتها او تنقلها هذه السفن، علما بأنه خلال العام 2017 فرض مجلس الامن ثلاث رزم من العقوبات على كوريا الشمالية تضمنت حظر استيراد او تصدير بضائع.

وكانت المنظمة الدولية فرضت للمرة الاولى في تاريخها في 5 تشرين الاول/ اكتوبر "حظر رسو دوليا" على اربع سفن تجارية بسبب انتهاكها العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.



وفي حينه ذكر مصدر مطّلع على الملف أن السفن الاربع استهدفت بهذه العقوبات بسبب نقلها او استمرارها في نقل بضائع محظور على كوريا الشمالية الاتجار بها وهي الفحم والحديد والاسماك.

واوضح غريفيث ان العقوبات المفروضة على هذه السفن الاربع "لا تعني تجميد اموالها او منعها من السفر. انها تعني فقط منعها من الرسو".

وبحسب العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية يمكن للجنة العقوبات الاممية ان تمنع سفنا تنقل البضائع المحظورة من الرسو في مرافئ العالم اجمع باستثناء حالات انسانية محددة لا بد ان تنال موافقة مسبقة من اللجنة .

المصدر: الفرنسية

س.ع.م

