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شاهد: خسائر مهلكة للسعودية في اليمن

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعترفت وسائل إعلام سعودية بمقتل أربعة جنود سعوديين باشتباكات مع القوات اليمنية بجيزان ونجران وعسير على الحدود الجنوبية. فيما استهدفت القوات اليمنية بصاروخين من نوع زلزال1 و2 تجمعات المرتزقة في نهم، وأعلنت إسقاط طائرة تجسس سعودية عند منفذ حرض الحدودي.

العالم - اليمن

وسائل إعلام سعودية تعترف بمقتل أربعة جنود سعوديين في مواجهات جديدة بين الجيش السعودي والقوات اليمنية في جيزان ونجران وعسير على الحدود الجنوبية للمملكة لكن وسائل اعلام يمنية اكدت مقتل خمسة جنود سعوديين وتدمير ثلاثة وعشرين الية عسكرية سعودية خلال عمليات وقصف يمني لمواقع الجيش السعودي في جيزان ونجران وعسير.

وعلى جبهتي يام وملح بنهم إطلاق صاروخين من نوع زلزال واحد وزلزال اثنين على تجمعات مرتزقة السعودية بالتزامن مع اسقاط طائرة استطلاع سعودية عند منفذ حرض الحدودي.

وفي الساحل الغربي مشاهد لهجوم شنته القوات اليمنية على مواقع مرتزقة السعودية شمال يختل والتي تظهر فرار عدد من آليات المرتزقة فيما تظهر اخرى لحظة اقتحام المواقع والسيطرة عليها ومصادرة اسحلة متنوعة وجثث قتلى المرتزقة المنتشرة في المواقع اضافة الى مشاهد لاحراق عدد من الاليات العسكرية.

الطريق الواصل بين مديريتي المخا بتعز والخوخة بالحديدة وقع رتل للمرتزقة في كمين محكم اسفر عن مقتل اكثر من 50 مرتزقا واصابة العشرات بجروح وتدمير 16 الية عسكرية متنوعة وسط انهيارات وتخبط في صفوف المرتزقة. 

العمليات اليمنية امتدت الى مواقع المرتزقة في محافظتي الضالغ والجوف عقب محاولة تقدمهم قاع الحيافي بمديرية مريس في الضالع وفي وادي شواق في مديرية المصلوب واخرى في مديريتي المتون وخب والشعف بالجوف ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى وتدمير اليات عسكرية.

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