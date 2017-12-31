أول نجم كرة قدم يصبح رئيساً لبلاده!

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فقد فاز نجم كرة القدم السابق والسيناتور جورج ويا في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في ليبيريا بـ 61.5% من أصوات الناخبين، في مقابل 38.5% لخصمه نائب الرئيسة جوزف بواكاي، بعد فرز 98.1% من الأصوات. بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية الانتخابية.

وسيتولى ويا، نجم ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي في العقد الأخير من القرن الماضي، والإفريقي الوحيد الذي توج بجائزة أفضل لاعب في العالم، مهماته في 22 يناير 2018 خلفاً لإيلين جونسون سيرليف.

وقد حصل سنة 1995 على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وأفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في إفريقيا. والكثيرون يعتبرونه أفضل لاعب أنجبته القارة السمراء على الإطلاق.

بعد ذلك أصبح رمزًا سياسيًا وإنسانيًا في ليبيريا، وكان مرشحًا لرئاسة ليبيريا عام 2005، إلا أنه لم ينجح في ذلك وفي أكتوبر 2017 انتخب رئيسًا لجمهورية ليبيريا.

ولد ويا في حي كلارا تاون الفقير في مدينة مونروفيا، وهو من مجموعة كرو العرقية. تلقى تعليمه الإعدادي في الهيئة التشريعية الإسلامية، وواصل في مدرسة ويلز هيرستون الثانوية.

المصدر : CNN

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