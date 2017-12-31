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روحاني: الإيرانيون يتفهمون الموقف الحساس لإيران والمنطقة وسيتصرفون على أساس مصالحهم الوطنية
روحاني: للناس انتقادات حول الفساد والشفافية فضلا عن الاقتصاد وليس من الدقة أن توجه كافة الانتقادات للسلطة التنفيذية
روحاني: يجب على كافة الجهات المعنية توفير الارضية للانتقاد والاحتجاج القانوني والمسيرات والتجمعات التي يكفلها الدستور
روحاني: الانتقاد في كافة المجالات من حق الشعب لكن هناك فرق بين الانتقاد والعنف وتخريب الممتلكات العامة
الرئيس روحاني: الرئيس الاميركي الذي يسعى دائما ضد مصالح الشعب الايراني لا يمكن ان يكون مشفقا عليهم
الرئيس روحاني: انتقادات الشعب ليست اقتصادية فقط وانما تشمل الفساد والشفافية
الرئيس روحاني: ليس من الدقة أن توجه في وسائل الاعلام كافة الانتقادات للسلطة التنفيذية
الرئيس روحاني: يجب على كافة الجهات المعنية توفير الارضية للانتقاد والاحتجاج القانوني والمسيرات والتجمعات القانونية
روحاني: الشعب حر في التعبير عن انتقاداته لكن يجب الانتباه بأن طريقة الانتقاد يجب أن تؤدي الى تحسين الوضع المعيشي
الرئيس روحاني: الانتقاد في كافة المجالات من حق الشعب لكن هناك فرق بين الانتقاد والعنف وتخريب الممتلكات العامة

وزير الداخلية: لا نترك المجتمع يتعرض لانعدام الإستقرار

وزير الداخلية: لا نترك المجتمع يتعرض لانعدام الإستقرار
الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي لقد شاهد الشعب الايراني الاحداث المتعلقة بانعدام الإستقرار وتفشي العنف وتحدي القانون في دول المنطقة ومن هنا فنحن نسعى إلى تلبية المطالب المحقة للشعب والمتعلقة بالمعيشة والحاجات الأساسية مشيراً إلى أن السبل القانونية متوفرة وهذه القضايا لا تحل عبر إثارة الإضطرابات والقلاقل.

العالم - ايران 

وخلال الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للمحافظات اليوم الأحد أشار رحماني فضلي إلى أن الحكومة تتمتع بدعم وتأييد جميع فئات الشعب وأقلياته وأقوامه مشيراً إلى أن إيران تتمتع بأمن وإستقرار ملحوظ وسط منطقة تعج بالإضطرابات وهذه ميزة كبيرة.

وقال: إن المجتمع الإيراني يواجه أعداء ينبغي أن نكتشفهم وأن نتصدى لهم بصورة مناسبة.

ولفت إلى أن الأحداث الأخيرة أماطت اللثام مرة أخرى عن كل المتأمرين والحاقدين على إيران وعلى الشعب الإيراني ولا يريدون له الأمن والإستقرار.

ونوه إلى أن الشعب الإيراني من حقه أن يطالب بحقوقه لكن هناك من يسعى إلى أن تتحول هذه المطالبات إلى إثارة الشغب والإضطرابات والعنف والخوف وإلحاق الضرر بالمال العام، بحيث يقدم صورة مشوهة عن الشعب الإيراني أمام المجتمع الدولي.

وقال رحماني فضلي إن الأشخاص الذين استخدموا المواقع الإلكترونية لنشر العنف والتدريب العسكري وصنع الأسلحة والمتفجرات ومهاجمة الشرطة والمحال التجارية وحرق بيوت الناس ليسوا من الشعب كذلك الذين استغلوا صبر الأمن الداخلي والشرطة وحلمهم أيضاً ليسوا من الشعب.

واشار إلى أننا تعرفنا على جميع الأشخاص الذين دخلوا الساحة وأثاروا الناس والذين كانوا خلف الكواليس وكذلك الذين استغلوا المواقع الإلكترونية لنشر العنف في البلد.

وشدد على أننا لا نسمح بتعرض المجتمع إلى الإضطرابات وإنعدام الأمن مندداً بأدعياء الدفاع عن الشعب الإيراني في المنطقة وهم أنظمة لا تتمتع بالديمقراطية والمشاركة الشعبية وعلى راسها الكيان الصهيوني والدول الرجعية في المنطقة.

ارنا

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