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وفد علمائي الى مخيم البداوي ويشيد بدور الفصائل الفلسطينية

وفد علمائي الى مخيم البداوي ويشيد بدور الفصائل الفلسطينية
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

زار وفد علمائي لبناني مخيم البداوي، وضم أمين عام حركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال سعيد شعبان، رئيس حركة الأمة الشيخ عبدالله جبري والمدير العام لجمعية الإصلاح والإنماء الإجتماعي الشيخ حسام العلي وشخصيات إجتماعية.

العالم - لبنان


واستقبل الوفد العلمائي في مقر اللجنة الشعبية قادة الفصائل الفلسطينية في الشمال وأمين سر وأعضاء اللجنة الشعبية وفاعليات من المخيم.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من أمين سر اللجنة الشعبية أبو خالد علي، ثم تحدث شعبان مشيدا "بدور الفصائل الفلسطينية"، داعيا إلى "رص الصفوف لمواجهة الإحتلال".

بدوره، أشاد جبري "بمقاومة الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل"، مؤكدا أن "القدس ستبقى بوصلة المقاومين وكل أحرار العالم".

وشكر أمين سر الفصائل الفلسطينية أحمد الأسدي للوفد زيارته، مؤكدا "استمرار المقاومة".

كما دعا ممثل حركة "فتح" أبو خالد غنيم إلى "دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته"، وأكد "مواصلة إنهاء الإنقسام".

وتحدث ممثل حركة الجهاد الإسلامي بسام موعد، فأكد "أن القدس ستبقى عنوان مقاومتنا".

كما أشار ممثل الجبهة الديموقراطية عاطف خليل، الى أن "إعلان ترامب الأخير يأتي في سياق مشروع صفقة القرن"، داعيا "القيادة الفلسطينية إلى إنهاء إتفاق أوسلو ومفاعيله ودعم الإنتفاضة الشعبية لتشمل كل الوطن المحتل".

واعتبر ممثل القيادة العامة أبو عدنان عودة، أن "هناك مشروعين وعلينا أن نصعد من مشروع المقاومة".

وفي الختام، أكد الجميع "أهمية دعم الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة، وإستمرار الحراك الشعبي على مستوى الدول العربية والإسلامية والأجنبية الداعم للقدس وعروبتها". 

الوكالة الوطنية للاعلام

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