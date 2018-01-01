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مصر تطرح مزايدة للبحث عن النفط والغاز في البحر الأحمر

مصر تطرح مزايدة للبحث عن النفط والغاز في البحر الأحمر
الإثنين ٠١ يناير ٢٠١٨ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، في بيان اليوم الإثنين، إنه سيتم خلال عام 2018 طرح مزايدة عالمية لأول مرة للبحث عن النفط والغاز في المياه الاقليمية المصرية في البحر الأحمر (شرق) ومنطقة جنوب مصر.

العالم- مصر 

وتعتبر هذه المرة الأولى، التي تعلن فيها مصر التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر.

وقال طارق الملا، إنه سيجري طرح المناقصة فور الانتهاء من مشروعي تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق.

وكانت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول "جنوب"، وقعت عقدين مع شركتي، شلمبرجير الأمريكية، وتي جي إس الإنجليزية، في يوليو الماضي لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، ومنطقة جنوب مصر، باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار.

وقال طارق الملا، خلال حفل توقيع العقود مع الشركتين في يوليو، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع السعودية تتيح لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة، لأول مرة.

وبحسب بيان اليوم أشار الملا إلى أنه جاري حاليا إصدار 12 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 433 مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التي تسفر عنها المزايدات التي سيتم طرحها.

ووقعت مصر 83 اتفاقية للبحث عن النفط والغاز مع شركات عالمية، باستثمارات تقدر بنحو 15.5 مليار دولار، خلال أربع سنوات ماضية.

المصدر: وكالات

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