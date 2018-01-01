مصر تطرح مزايدة للبحث عن النفط والغاز في البحر الأحمر

العالم- مصر

وتعتبر هذه المرة الأولى، التي تعلن فيها مصر التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر.

وقال طارق الملا، إنه سيجري طرح المناقصة فور الانتهاء من مشروعي تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق.

وكانت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول "جنوب"، وقعت عقدين مع شركتي، شلمبرجير الأمريكية، وتي جي إس الإنجليزية، في يوليو الماضي لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، ومنطقة جنوب مصر، باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار.

وقال طارق الملا، خلال حفل توقيع العقود مع الشركتين في يوليو، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في البحر الأحمر مع السعودية تتيح لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة، لأول مرة.

وبحسب بيان اليوم أشار الملا إلى أنه جاري حاليا إصدار 12 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 433 مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التي تسفر عنها المزايدات التي سيتم طرحها.

ووقعت مصر 83 اتفاقية للبحث عن النفط والغاز مع شركات عالمية، باستثمارات تقدر بنحو 15.5 مليار دولار، خلال أربع سنوات ماضية.

المصدر: وكالات

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