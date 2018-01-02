آية الله اراكي لترامب: لن نتخلى عن هويتنا الحسينية

العالم - ايران

وخلال ملتقي اقيم في مدينة قم مساء الاثنين لتكريم اسر الشهداء والمضحين من علماء الدين في جبهة المقاومة الاسلامية، اكد آية الله اراكي، باننا جاهزون دوما لمقارعة الظلم والاستكبار في العالم ولن نتراجع وقال، ان المقاومة والصمود امام المستكبرين ونصرة المظلومين في العالم دلالة علي الاسلام المحمدي الاصيل وهوية الشيعة لذا فان الاعداء يسعون للمساس بهذه الهوية الاصيلة والناهضة.

واكد بان شعبنا المسلم وبناء علي هويته العلوية والحسينية علي يقين من الانتصار امام المستكبرين الغربيين، واذا كانت اميركا والصهيونية العالمية تقفان اليوم بكل قدراتهما امام المقاومة الاسلامية فان هذا الامر يجعلنا اكثر قوة وصلابة في هذا المسار ونحن نعاهد الشهداء باننا سوف نمرغ انوف الاعداء بالتراب بحيث يياسوا من المساس بالاسلام والثورة الي الابد.

واشار الي المواقف الاخيرة لقادة اميركا والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، اننا رهن اوامر قائد الثورة الاسلامية دوما ونحن اليوم علي ايمان راسخ بان الثورة الاسلامية تتحرك في مسار المدرسة النبوية والعلوية والحسينية وسوف لن تنحرف عن هذا المسار ابدا.

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