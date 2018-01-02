البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الفلسطنيين خلال اقتحمها لمخيم عايدة شمال بيت لحم
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل مخيم الدهشية قرب بيت لحم
وزارة الأمن الايرانية تعلن في بيان اعتقال عدد من مثيري الشغب وملاحقة آخرين مؤكدة أنه سيتم التعامل معهم بحزم
الاف الايرانيين يخرجون بمسيرات في زنجان وتاكستان للمطالبة بالتصدي لمثيري الشغب معلنين دعمهم الشامل للنظام الاسلامي
مراسل العالم:الرئيس السوري يصدر مرسوما بتسمية العماد علي عبد الله أيوب وزيراً للدفاع وعماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام
مراسل العالم:محكمة الاحتلال العسكرية تقدم لائحة اتهام ضد الأسيرة عهد التميمي برشق الحجارة ومهاجمة جنود جيش الاحتلال
النيابة العامة في كيان الاحتلال الاسرائيلي تطلب توجيه 12 تهمة لعهد التميمي لضربها جنديين
مراسل العالم:أحمد غالب الرهوي محافظاً لابين وفيصل أحمد حيدر للمحويت وطارق مصطفى سلام لعدن وهاشم سعد لسقطرة
مراسل العالم:تعيين حسين مقبولي وزيراً للمالية وعبدالسلام جابر وزيراً للإعلام وأحمد عبدالله ناجي دارس وزيراً للنفط والمعادن
مراسل العالم: تعيين عبدالرب صالح جرفان رئيساً لجهاز الأمن القومي وعبدالقادر الشامي رئيساً للجهاز المركزي للأمن السياسي

آية الله اراكي لترامب: لن نتخلى عن هويتنا الحسينية

آية الله اراكي لترامب: لن نتخلى عن هويتنا الحسينية
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

اكد الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية آية الله محسن اراكي بان رسالتنا اليوم الى ترامب واعوانه هي ان الشعب الايراني الابي سوف لن يتخلي مطلقا عن هويته الحسينية.

العالم - ايران

وخلال ملتقي اقيم في مدينة قم مساء الاثنين لتكريم اسر الشهداء والمضحين من علماء الدين في جبهة المقاومة الاسلامية، اكد آية الله اراكي، باننا جاهزون دوما لمقارعة الظلم والاستكبار في العالم ولن نتراجع وقال، ان المقاومة والصمود امام المستكبرين ونصرة المظلومين في العالم دلالة علي الاسلام المحمدي الاصيل وهوية الشيعة لذا فان الاعداء يسعون للمساس بهذه الهوية الاصيلة والناهضة.

واكد بان شعبنا المسلم وبناء علي هويته العلوية والحسينية علي يقين من الانتصار امام المستكبرين الغربيين، واذا كانت اميركا والصهيونية العالمية تقفان اليوم بكل قدراتهما امام المقاومة الاسلامية فان هذا الامر يجعلنا اكثر قوة وصلابة في هذا المسار ونحن نعاهد الشهداء باننا سوف نمرغ انوف الاعداء بالتراب بحيث يياسوا من المساس بالاسلام والثورة الي الابد.

واشار الي المواقف الاخيرة لقادة اميركا والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وقال، اننا رهن اوامر قائد الثورة الاسلامية دوما ونحن اليوم علي ايمان راسخ بان الثورة الاسلامية تتحرك في مسار المدرسة النبوية والعلوية والحسينية وسوف لن تنحرف عن هذا المسار ابدا.

2

روابط ذات صلة

سفير ايران بلندن ينتقد ترامب بشدة لدعمه مثيري الشغب

وضع امني مستتب بطهران واعمال الشغب الى انحسار

تغيرات ترامب الضريبية تكبد البنوك خسائر بالمليارات

على خلفية الاحداث الاخيرة.. ترامب يتدخل من جديد بالشأن الايراني

طهران: الشعب الايراني يرجح امنه القومي على ارهاب ترامب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

باكستان تستدعي سفير اميركا للاحتاج على تغريدة لترامب

ايران تنفذ 10 مشاريع بتروكيمياوية بـ9 مليارات دولار

آية الله اراكي لترامب: لن نتخلى عن هويتنا الحسينية

مساعد وزير الطاقة يؤكد.. زيادة بنسبة 2000 ميغاواط للطاقة الانتاجية الايرانية

سفير ايران بلندن ينتقد ترامب بشدة لدعمه مثيري الشغب

هزتان ارضیتان تضربان "كهكیلویة وبویر احمد"

وضع امني مستتب بطهران واعمال الشغب الى انحسار

"الامن القومي" النيابية تدعو لمعالجة المشاكل باقصی جهد

صور مأساوية لجرحى مجزرة السوق الشعبي بالحديدة

اسماء مرتزقة لتحالف العدوان صرعوا بغارة في البقع

نشرة بانوراما: "الرد الشعبي الايراني بدأ" و"غضب من رفع اسعار الطاقة بالسعودية"

"هنية" يشيد بمواقف فنزويلا تجاه القضية الفلسطينية

بوتفليقة يبعث رسالة الى عباس.. ما هو مضمونها؟

بالفيديو..تظاهرات حاشدة بمدن ايرانية ضد مثيري الشغب

معارك لليوم الرابع.. ماذا يجري في ادارة المركبات بدمشق ؟

السعودية تحولت لسجن كبير للمهاجرين الإثيوبيين

جهانغيري يؤكد على اهمية كسب رضى الشعب

ميركل تؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي

موريتانيا تستبدل قيمة عملتها لمواجهة التضخم

بالفيديو..سنجاب يسطو على منزل ويهاجم شرطياً!

الأکثر مشاهدة