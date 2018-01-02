توقعات في مصر حول زيادة النمو الاقتصادى والاستثمار الأجنبى بـ 2018

العالم- مصر

وأضاف الجوهرى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن الناتج الإجمالى المحلى سيزيد نظرا لعدة عوامل ولكن فى المقابل توقع زيادة عجز الموازنة أيضا وذلك بسبب زيادة المعاشات والعلاوات فى الموازنة الجديدة هذا إلى جانب فرق العملة وسعر الدولار.

وفيما يخص الاستثمار فى 2018 أشار الجوهرى إلى أن الحكومة سبق وأعلنت نيتها لزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ولكن لن تكون هناك زيادة كبيرة وهذا يعود إلى انعزال الوزارات والجهات المختلفة فى تطبيق قانون الاستثمار رغم صدور تشريع جديد.

وأشار الجوهرى إلى أن أسعار السلع والمنتجات سيكون لها التأثير القوى على المواطن البسيط مشيرا إلى أن الدولة عليها أن تعمل فى اتجاهين الأول هو تقديم خدمة جيدة فى المأكل والمشرب والتعليم والصحة والنقل والمواصلات للمواطنين وعلى الجانب الآخر ان تعمل على زيادة الانتاج والاستثمارات الأجنبية.

يذكر ان الإقتصاد المصري يواجه كثير من المشاكل و المجتمع المصري يعاني من الفقر و البطالة و التضخم