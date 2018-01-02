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العميد كوثري: لن نسمح باستمرار الاضطرابات في طهران

العميد كوثري: لن نسمح باستمرار الاضطرابات في طهران
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال العميد اسماعيل كوثري نائب قائد مقر ثار الله (ع) التابع لحرس الثورة الاسلامية إن المسؤولين سيتخذون قرارات لإنهاء الاضطرابات.

العالم - إيران

وشدد العميد كوثري أنه لا يتحمل مقر ثار الله (ع) أية مسؤولية في التعامل مع الاضطرابات في العاصمة طهران مصرحا أن المسؤولية في هذا الملف تقع على عاتق قوى الأمن الداخلي والشرطة، والمقر يراقب المشهد فقط.

وصرح كوثري أن مقر ثار الله (ع) مستعد لدعم الشرطة في حال طلب الأخيرة استنادا لقرارات المجلس الاعلى للامن القومي منوها انه نظرا إلى إشراف الشرطة على مناطق الاحتجاجات والاضطرابات واستنادا إلى التقارير المعلنة كانت غالبية سيطرتها في إطار القيام بمهامها التخصصية وتأمين الأمن في العاصمة ولم تطلب من مقر ثار الله أية مساعدة بهذا الشأن.

وأضاف نائب قائد مقر ثار الله (ع) التابع لحرس الثورة الاسلامية حول مسؤولية المقر في تأمين امن العاصمة: تقع مسؤولية التأمين على عاتق مقر ثار الله في حالات خاصة كمراسم أداء اليمين الدستورية التي يتوافق المجلس الأعلى للأمن القومي أو مجلس امن البلاد والأركان العامة للقوات المسلحة. ولكن في الاحتجاجات الأخيرة لم تكن هناك أية مسؤولية لمقرنا وكانت على عاتق الشرطة وقوى الأمن الداخلية حصرا.

ونوّه العميد كوثري ان الأوضاع في طهران عادية وقوات الشرطة تتواجد في المشهد واتخاذ القرارات تقع عليها.

وصرّح نائب قائد مقر ثار الله (ع) التابع لحرس الثورة الاسلامية: لن نسمح باستمرار الاضطرابات في طهران وفي حال استمرارها سيتخذ المسؤولون قرارات وسيتم القضاء عليها.

المصدر: وكالة تسنيم

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