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كردستان: إدارة المعابر بشكل مشترك مع بغداد

كردستان: إدارة المعابر بشكل مشترك مع بغداد
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم حكومة منطقة كردستان سفين دزيي، الثلاثاء، ان الحديث جار عن ادارة المعابر الحدودية البرية بالمنطقة بشكل مشترك مع الحكومة الاتحادية.

العالم - العراق

‎وقال دزيي في تصريح صحفي نقلا عن السومرية نيوز، إن "الحديث جار عن ادارة هذه المعابر بشكل مشترك مع بغداد".

‎وأضاف دزيي انه "لم يرد في القانون والتعليمات التسليم المباشر للمعابر، بل هناك اشراف مباشر من قبل الطرفين"، موضحا ان "حكومة كردستان سبق أن أعلنت استعدادها للعمل المشترك مع بغداد".

واعلن احسان الشمري، المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الاثنين، عن صدور عدة قرارات لانهاء الازمة بين بغداد واربيل، مشيرا الى انه من بينها تسليم المنافذ الحدودية للمركز.

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وكردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، ما دفع رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة كردستان بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.

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