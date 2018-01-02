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نائب ايراني مسيحي يحذر من مغبة تغلغل الاعداء بين صفوف المحتجين

نائب ايراني مسيحي يحذر من مغبة تغلغل الاعداء بين صفوف المحتجين
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

حذّر النائب عن الطائفة الارمنية المسيحية في جنوب ايران جرجيك ابراهاميان من مغبة تغلغل الاعداء بين صفوف المحتجين.

العالم - إيران

واشار النائب جرجيك ابراهاميان، الثلاثاء، الى الاضطرابات التي شهدتها المدن الايرانية خلال الايام الاخيرة، موضحا انه ينبغي ان تكون الاحتجاجات وفق الاطر القانونية.

وشدد ان موضوع المحتجين منفصل عن مثيري الشغب ومخربي الممتلكات العامة و"لاينبغي للمحتجين السماح بمثيري الفتنة والشغب بالتغلغل بين صفوفهم وممارسة التأجيج باسمهم".

ونوه الى ان الدستور يكفل للشعب ممارسة حقه في الاعتراض عبر الاستفادة من الآليات السلمية وابلاغ وجهات نظره للمسؤولين.

ولفت الى ان الاعداء يترقبون احداث شروخات ونزاعات داخل البلاد ويتذرعون اليوم بالمشاكل الاقتصادية لتأجيج اعمال الشغب وزعزعة الاستقرار وممارسة النفاق في البلاد.

واشار الى ان الاجهزة والمؤسسات المعنية ستتعامل بحزم مع مثيري الفتنة والشغب وفق القوانين السائدة في البلد.

المصدر: وكالة فارس

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