محافظة كردستان الإيرانية تفنّد انباء عن سقوط قتيلين

العالم – إيران

ونفى خوش اقبال صحة أنباء عن مقتل شخصين خلال التجمعات غير القانونية لمثيري الشغب في مدينة سنندج وقال، ان هذا النبأ كاذب تماما ولم يقع اي حادث من هذا القبيل في اي من مدن المحافظة.

وصرح بان محافظة كردستان تحظى بالامن اللازم وفي ظل يقظة ومشاركة المواطنين ليست هنالك اي مشكلة امنية او اعمال شغب في مدن المحافظة.

واضاف مساعد محافظ كردستان في الشؤون السياسية والامنية، رغم ان بعض مطالب الشعب محقة ولكن ليس من المنطقي متابعتها باعمال الشغب وتدمير الممتلكات العامة.

واعتبر خوش اقبال اعمال الشغب وزعزعة الامن بانها يقوم بها افراد يتم توجيههم من قبل المعادين للثورة وان المواطنين لا يؤيدون مثل هذا العمل بل هم معارضون له، واضاف، ان من الضروري تحقيق مطاليب الشعب وان مشاكل الشعب يجب متابعتها في المسار القانوني.

واكد قائلا، ان عدم اكتراث اهالي كردستان بطلب العناصر المعادية للثورة والاعداء للقيام باعمال الشغب اثبت انه ورغم وجود كل الدعاية الاعلامية المناهضة والمؤامرات المحاكة، فان هؤلاء الاهالي محبون للثورة والنظام والقائد.

المصدر: وكالة فارس

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