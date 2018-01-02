هنية: صد الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية يتطلب التحرك في مسارين سياسيين

العالم - فلسطين

وأوضح هنية في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال حاول تحقيق هذا الحسم عبر قرارات الليكود تارة أو عبر الكنيست تارة أخرى، غير أن معركة القدس ومصيرها لا يحسمه الليكود أو الكنيست أو البيت الأبيض، فهي منطقة حسمت هويتها العربية والإسلامية عبر التاريخ والدماء، ولا يمكن لأي واقع طارئ أن يغير من حقيقتها.

وأشار أن معركة القدس تحسمها شوارع وجبال وتلال وبيوت القدس وبقية الأرض الفلسطينية بما تحويه من إرادة ومقاومة وإصرار وحق قادر أن ينفي كل محاولات التزييف والإجبار والإكراه .

وأكد هنية على صد إستراتيجية الاحتلال بإستراتيجية مواجهة شاملة تهدف إلى إسقاط القرارات الأمريكية والإسرائيلية وإعادة الاعتبار أمام القضية الفلسطينية كمشروع تحرر وطني والارتكاز على الانتفاضة الشعبية داخل الأرض الفلسطينية يدعمها شعبنا في كافة أماكن تواجده، إلى جانب تحقيق برنامج فلسطيني عربي إسلامي موحد لإبطال القرارات الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء وإزالة أثارها مع المضي قدماً في التنسيق والإستعانة بمواقف الأطراف الدولية المؤيدة للحق الفلسطيني والمتضررة من سياسة الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة بشكل لا يسمح للقاطرة الامريكية الوصول الى مبتغاها.

ونوّه إلى أن الأمر يتطلب التحرك في مسارين سياسيين الأول التأكيد على إنهاء التعويل بل موت عملية التسوية واعتباره موقفا قطعيا فلسطينيا وإقليميا، وكذلك إنهاء كافة اشكال ومحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني بل العمل كي يدفع الاحتلال ثمن حماقاته وقراراته وخاصة عبر اغلاق كافة مساحات الإقليم أمامه وتحصين البيت الفلسطيني وتحقيق المصالحة بشكل عاجل.

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