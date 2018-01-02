ينبغي للشعب الحذر من محاولات العناصر الاجنبية الرامية الى بث الفوضي

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، لفت العميد اشتري الي محاولات المتربصين بالبلاد وفي ظل دعم اعداء ايران الّلدودين بزعامة امريكا، لاستغلال هذه الاجواء والقيام باعمال تخريبية والاضرار بالممتلكات العامة والاعتداء على الارواح، لزعزعة الاستقرار؛ مؤكدا ان الشرطة ستقف بكل قوة الى جانب الشعب لمواجهة هؤلاء الغوغائيين.

وكشف قائد قوات الامن الداخلي في ايران عن اعتقال عدد من المتورطين باعمال الشغب خلال الايام الاخيرة في البلاد؛ مضيفا ان العناصر القيادية والرئيسة سلّموا الى الجهات القضائية، على ان يتم اعادة تاهيل المغفلين منهم واعادتهم الى احضان المجتمع تدريجيا.

المصدر: وكالة إرنا

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