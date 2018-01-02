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قائد قوات الامن الداخلي:

ينبغي للشعب الحذر من محاولات العناصر الاجنبية الرامية الى بث الفوضي

ينبغي للشعب الحذر من محاولات العناصر الاجنبية الرامية الى بث الفوضي
الثلاثاء ٠٢ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

حذر قائد قوات الامن الداخلي في ايران 'العميد حسين اشتري' الشعب الايراني، وفي معرض الاشارة الى التجمعات الاخيرة في بعض المحافظات، حذر من محاولات العدو وعلى رأسه امريكا الرامية الى بث الفوضى واثارة حالة من عدم الرضا لدى المواطنين.

العالم - إيران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، لفت العميد اشتري الي محاولات المتربصين بالبلاد وفي ظل دعم اعداء ايران الّلدودين بزعامة امريكا، لاستغلال هذه الاجواء والقيام باعمال تخريبية والاضرار بالممتلكات العامة والاعتداء على الارواح، لزعزعة الاستقرار؛ مؤكدا ان الشرطة ستقف بكل قوة الى جانب الشعب لمواجهة هؤلاء الغوغائيين.

وكشف قائد قوات الامن الداخلي في ايران عن اعتقال عدد من المتورطين باعمال الشغب خلال الايام الاخيرة في البلاد؛ مضيفا ان العناصر القيادية والرئيسة سلّموا الى الجهات القضائية، على ان يتم اعادة تاهيل المغفلين منهم واعادتهم الى احضان المجتمع تدريجيا.

المصدر: وكالة إرنا

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