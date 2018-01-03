المغنيسيوم مفعوله ساحر.. ماذا يفعل بجسمك؟

العالم - منوعات

وشرحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن المغنيسيوم يتمتع بالفوائد الصحية التالية:

1- صديق القلب: بما أن معظم محتوى المغنيسيوم موجود في القلب، فإن له أهمية كبيرة للمحافظة على صحته لأنه هو المسؤول عن السيطرة على وظيفة الأوعية الدموية، وتنظيم ضغط الدم وانقباضات القلب الطبيعية.

2- مصدر للطاقة: إذا كنت ممن يولون اهتماماً بالتغذية والرياضة، ولكن دائماً ما تشعر بالإرهاق والتعب، فإن ذلك يرجع في الغالب إلى نقص المغنيسيوم. ويلعب هذا المعدن دوراً حاسماً في الطريقة، التي يعالج بها الجسم الطاقة لأنه في حال قلة المغنيسيوم تحدث مشاكل في تحويل الغلوكوز إلى طاقة كيميائية عن طريق عملية الأيض، ثم يتم توزيع هذا الجزء في جميع أنحاء الجسم بحيث تبقى الأعضاء المتبقية قادرة على أداء وظائفها.

3- تخفيف آلام الحيض: يساعد المغنيسيوم على تخفيف الألم الناجم عن تشنجات الحيض، حيث إن التشنجات الناجمة عن آلام الطمث تشبه التشنجات الناتجة عن ممارسة الرياضة، وهكذا يمكن لحمام مع ملح إبسوم أن يخفف من الألم أو تدليك زيت المغنيسيوم مباشرة على المعدة.

4- تخفيف آلام العضلات: بعد أداء التمارين الرياضية يتراكم حمض اللاكتيك في العضلات، وهو ما يتسبب في الشعور بألم العضلات. ويتمتع المغنيسيوم بالقدرة على التخلص من بعض هذا الحمض، وبالتالي تخفيف ألم العضلات. ولهذا الغرض، يتم ببساطة عمل حمام دافئ وإضافة نصف كوب من ملح إبسوم.

5- يساعد على النوم: يساعد المغنيسيوم في علاج اضطرابات النوم نظراً لأنه يعمل على استرخاء العضلات، وتدعيم بعض مستويات “جابا” “GABA” – الناقل العصبي المنظم لأفكار القلق والتوتر-، مما يساعد على سهولة الدخول في النوم. فإذا كنت ممن يعانون من مشاكل النوم، فيمكنك أخذ حمام مع ملح إبسوم أو رش رذاذ المغنيسيوم على الوسادة.

6- علاج الاكتئاب: يلعب المغنيسيوم دوراً هاماً في الحفاظ على وظائف الدماغ واستقرار الحالة النفسية. وقد وجدت بعض الدراسات ثمة علاقة قوية بين انخفاض مستويات المغنيسيوم وارتفاع خطر الاكتئاب.

ونظراً لأن الجسم غير قادر على إنتاج المغنيسيوم بنفسه، لذلك ينبغي إمداده بهذا المعدن بتناول الأطعمة المحتوية عليه، مثل الخضروات الورقية ذات اللون الأخضر كالسبانخ والكرنب، فضلاً عن العديد من المكسرات والبذور.

221