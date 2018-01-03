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تعرف على شخصيتك استناداً إلى شكل قدميك!

تعرف على شخصيتك استناداً إلى شكل قدميك!
الأربعاء ٠٣ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

تتعدد أشكال الاختبارات لتحليل الشخصية، ما بين علم الفلك أو ملامح الوجه ولغة الجسد، لكن الجديد هو تحليل شخصيتك استنادا على شكل أصابع قدميكِ، إليكم هذه الطريقة الجديدة لتحليل الشخصية من خلال شكل القدمين.

العالم - منوعات

1. إذا كانت كل أصابع قدميك متساوية، أي أن قدمك على شكل مربع، فأنت تملك شخصية مخلصة ويعتمد عليك الآخرون كما أنك قادر على تحمل المسؤولية، وكذلك فشخصيتك حذرة بعض الشىء، ولا تثق بسهولة بالآخرين.

الأرجل الرباعية المتساوية

2. إذا كان أصبعك الثانى من ناحية اليمين أكبر من أصبع قدمك الكبير، يدعى هذا الشكل بالإغريقي، فأنت شخصية مبدعة وذكية ومتحمسة وتحب تعلم أشياء جديدة، ومعرفة كيفية القيام بها بنفسك، كما أن استعدادك لاكتشاف أي شئ جديد يجعلكِ مرهقًا ومرتبكًا، ويمكنك البحث عن وسيلة للتهرب عندما يحدث هذا.

الأرجل إغريقية الشكل

3. هذا النوع من القدمين، ويدعى الأقدام الرومانية، يميز أصحابه بالروح الإجتماعية جدًا والكاريزما. كما أن شخصيتهم طيبة جدًا وطريقة عيشهم متوازنة. يتميز أصحاب هذا الشكل من الأقدام بالشجاعة والقدرة على الإستماع واستيعاب الآخرين، مما يسهل عليهم بناء الصداقات.

الأرجل الرومانية الشكل

4. إذا كانت أصابعك تنحدر فى الارتفاع من اليمين إلى اليسار، فشخصيتك اجتماعية ومنفتحة ومتوازنة كما تحب لقاء الأشخاص الجدد، ودائماً ما تضعك روحك الإجتماعية والود الذي تتعامل مع الآخرين به فى مواقف محرجة.

الأصابع المنحدرة من اليمين الى اليسار

5. أما حينما يكون الإصبع الخامس أصغر بكثير من باقي الأصابع، تعتبر هذه الأشخاص متمردة جدًا، وعادة ما لا يمكنهم تقبل الأشياء كما هي.

الأصبع الخامس أصغر بكثير من باقي الأصابع

6. أخيرًا، حينما يميل أصبع القدم الثالث، تكون الشخصية منظمة تنظيمًا شديدًا يطبيعتها، وتخطط دومًا قبل تنفيذ أي شيء. يمكنهم إدارة الوضع بطريقة مثالية. كما يمكنهم إدارة الوضع بطريقة مثالية.

المصدر: أوقات شام

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