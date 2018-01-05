مسيرات حاشدة في طهران لتجديد العهد والميثاق مع اهداف الثورة الاسلامية

العالم - إيران

وفي هذه المسيرات التي جرت في طهران والمدن التابعة للمحافظة، اعرب المشاركون في المسيرة عن تنديدهم بمؤامرات ومخططات أعداء الثورة والعناصر الداخلية المغرر بها، الرامية لاثارة الشغب والفتنة في البلاد.

واطلق المشاركون في المسيرات شعارات مختلفة تعبر عن الوفاء للثورة واهدافها والجمهورية الاسلامية وقائد الثورة والتنديد بمثيري الفتنة والشغب.

كما ندد المشاركون بمؤامرات الاستكبار وعلى راسه اميركا واذنابهم باطلاق شعارات 'الموت لاميركا' و'الموت للثعلب العجوز (بريطانيا)' و'الموت للمنافق'.

ورفع المشاركون كذلك شعار 'نعم غزة، نعم لبنان، روحي فداء الاسلام' و'سنقضي على الفتنة ونبدا بطرح المطاليب'.

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