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صورة.. شاهد كيف فبرك مثيرو الشغب بايران حادثة قتل

صورة.. شاهد كيف فبرك مثيرو الشغب بايران حادثة قتل
الأحد ٠٧ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

قام عناصر مناوئون للثورة الإسلامية مؤخرا باستغلال صورة لمراسلة صحيفة "قدس" والتي توفيت الاسبوع الماضي، وفبركتها على أنه حادث قتل لامرأة حامل في مدينة "خميني شهر" بمحافظة اصفهان خلال أعمال الشغب الاخيرة.

وقام بعض العناصر المناوئون للثورة ووسائل الاعلام المعادية، إثر أعمال الشغب الاخيرة، وتنفيذا لمخطط "احداث قتل مفبركة"، ببث خبر يزعم مقتل سيدة حامل تدعى "راضية اسماعيليان" وجنينها في مدينة "خميني شهر" التابعة لمحافظة اصفهان (وسط ايران).

لكن كان واضحا أن هؤلاء الاشخاص المناوئون استخدموا صورة المرحومة "مريم زنكنة" مراسلة صحيفة "قدس" في قسم الشؤون الاجتماعية، والتي وافتها المنيّة الاسبوع الماضي، ليصوروا للمخاطبين أنها تعود للمقتولة المزعومة.

يذكر ان المرحومة "مريم زنكنة" وافاها الأجل في يوم 30 كانون الأول/ديسمبر 2017 في إحدى مستشفيات مدينة مشهد المقدسة، إثر إصابتها بسرطان في الجهاز الهضمي.

وبالطبع أن استخدام اسلوب "أحداث القتل المفبركة" ونشر اخبار مكذوبة ليس أمرا جديدا من قبل العناصر المناوئين للثورة الإسلامية والاعلام المعادي، فقد قاموا بذلك مرارا قبل ذلك.

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