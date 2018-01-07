طائرات مغربية دون طيار تستنفر الجيش الجزائري

العالم – المغرب

وافاد موقع سبوتنيك نقلا عن صحيفة "الأسبوع الصحفي" الورقية المغربية، أن الجيش الجزائري رصد هذه التقنية في 25 يونيو/حزيران و4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين، وأن الأبحاث أكدت وجود تقنية محلية في طائرات تزود بها المغرب من طرف ثالث.

وقالت الصحيفة: "تمكنت القوات المسلحة من إدخال التقنية دون تفعيلها في موضوع المراقبة الجوية عبر الطائرات دون طيار".

وأضافت: "لم يثبت للدوائر الغربية وجود مصنع لهذه الطائرات في المملكة، رغم إعلان الرباط عن برنامج حربي لازال إلى الآن في بدايته، من دون تمويل كاف من الخليجيين، لأن الرياض أوقفت دعمها للعاصمة الرباط بعد تسليمها 22 مليون دولار، ودخلت قطر الصناعة العسكرية المشتركة مع تركيا بإطلاق مصنع مؤخرا".

وكانت يومية "الصباح" المغربية نقلت عن إيف أوبان ميسيريار، الذي سبق أن عمل سفيرا لفرنسا في العراق، وتونس، ما وصفته بـ"قنبلة دبلوماسية"، حينما كشف النقاب عن مخطط أمريكي لنقل السيناريو السوري إلى دول مغاربية، بدأته واشنطن بإشعال بؤر توتر طائفي، وعرقي في المغرب، والجزائر.

ونقلت الصحيفة بأن الجهات الدولية، التي تحرك خيوط مواجهات عسكرية وشيكة في الشرق الأوسط، بدأت تستعد لرسم حدود داخلية في أكبر دولتين مغاربيتين في إشارة إلى المغرب، والجزائر.

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