البث المباشر

مسؤول اممي يدعو كافة الاطراف المعنية إلى دعم الاتفاق النووي

مسؤول اممي يدعو كافة الاطراف المعنية إلى دعم الاتفاق النووي
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠١٨ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

وصف المتحدث بإسم الامين العام للامم المتحدة استيفان دوجاريك، موقف الامين العام تجاه خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بانه شفاف ودعا كافة الاطراف المعنية بالاتفاق إلى دعمه وفسح المجال امام استمرار تنفيذه.

العالم - إيران

وجاءت تصريحات دوجاريك مساء الاثنين في مؤتمر صحفي بعد ما هددت ايران بخفض مستوى التعاون او وقفه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال عدم التزام امريكا بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

واوضح إن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش أعلن عن موقفه تجاه الاتفاق النووي بشكل شفاف في مختلف الاجتماعات.

وتابع قائلا إن غوتيريش يعتبر الاتفاق النووي احد اهم الانجازات الدبلوماسية التي تم التوصل اليها خلال السنوات الاخيرة ويدعو كافة الاطراف إلي القيام بكل ما بوسعها لدعم الاتفاق وتوفير الارضية للاستمرار في تنفيذه.

هذا و قد اجرى رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي امس الاثنين اتصالا هاتفيا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو حذر فيه من مغبة نكث امريكا تعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

واكد صالحي خلال هذا الاتصال ان عدم التزام امريكا بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي سيدفع الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اتخاذ قرارات من شأنها أن تترك تاثيرا على مسار التعاون مع الوكالة.

المصدر: وكالة إرنا

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

ظريف يؤكّد على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي العملي للاتفاق النووي

ظريف: على اوروبا الحفاظ على ثمار الاتفاق النووي

ليستعد المجتمع الدولي لخروج أميركا من الاتفاق النووي

تيلرسون: سنعلن تعديل او إلغاء اتفاق إيران النووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

حاخام اسرائيلي: "اسرائيل" متورطة بإشعال الحروب الأهلية بأفريقيا

عقود ضخمة على جدول اعمال اليوم الثاني من زيارة ماكرون للصين

الصين تزيد نطاق البحث لتحديد مصير البحارة الايرانيين المفقودين

سودانيون قد يسقطون الحكومة في بلجيكا!

ایران تملك خیارات متعددة في حال انسحاب امیركا من الاتفاق النووي

انطلاق الملتقى الأول لإحياء ذكرى وفاة آية الله هاشمي رفسنجاني

تحويل الفيديو إلى صورGIF متحركة على "واتساب"

سيد المقاومة: سندخل القدس و “على أيامنا” انشاء الله

"إلغاء قيادة المرأة" يشتعل في السعودية!

بالصور: الاحتلال يغلق مؤتمر لنصرة القدس في نابلس

علماء اليمن يدعون للنفير في سبيل الله

في اجتماع فرص العمل والانتاج في موازنة العام الايراني القادم؛ نوبخت: سنوفر مليونا و33 الف فرصة عمل في العام الايراني القادم

توقيف الجوهري في إطار التحقيق بتمويل القذافي لحملة ساركوزي الانتخابية

جسم غريب يحوم ببطء في سماء دولة عربية! + صور

موسكو تتهم واشنطن بتحريك عاصفة الدرونات على حميميم

شاهد فيديو جديد لأشهر الداعشيات الفرنسيات  في سوريا

المركز الدولي يطالب بإطلاق سراح الشاب البحريني حسين الطريفي

محاكم البحرين تؤيد حبس 6 شبان في قضية ذات دوافع سياسية

روسيا تحدد الجماعة التي هاجمت حميميم وطرطوس، من هي؟

غسل اليدين المتكرر بالمطهرات في الشتاء يسبب نزلات البرد!!

الأکثر مشاهدة