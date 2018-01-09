مسؤول اممي يدعو كافة الاطراف المعنية إلى دعم الاتفاق النووي

العالم - إيران

وجاءت تصريحات دوجاريك مساء الاثنين في مؤتمر صحفي بعد ما هددت ايران بخفض مستوى التعاون او وقفه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال عدم التزام امريكا بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

واوضح إن الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش أعلن عن موقفه تجاه الاتفاق النووي بشكل شفاف في مختلف الاجتماعات.

وتابع قائلا إن غوتيريش يعتبر الاتفاق النووي احد اهم الانجازات الدبلوماسية التي تم التوصل اليها خلال السنوات الاخيرة ويدعو كافة الاطراف إلي القيام بكل ما بوسعها لدعم الاتفاق وتوفير الارضية للاستمرار في تنفيذه.

هذا و قد اجرى رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي امس الاثنين اتصالا هاتفيا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو حذر فيه من مغبة نكث امريكا تعهداتها تجاه الاتفاق النووي.

واكد صالحي خلال هذا الاتصال ان عدم التزام امريكا بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي سيدفع الجمهورية الاسلامية الايرانية الى اتخاذ قرارات من شأنها أن تترك تاثيرا على مسار التعاون مع الوكالة.

المصدر: وكالة إرنا

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