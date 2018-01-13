54 دولة افريقية تطالب ترامب بالاعتذار عن ألفاظ عنصرية

العالم - افريقيا

وكانت وسائل اعلام قد تناقلت تصريحات منسوبة لترامب تضمنت عبارات مسيئة حول الهجرة ووصَفَ فيها بلدان المصدر بانها "حثالة".

وبعد اجتماع طارئ قالت مجموعة السفراء في بيان انها "صُدمت بشدة" وانها "تدين الملاحظات الفاضحة والعنصرية" والمتضمنة "كراهية للأجانب" من جانب دونالد ترامب.

وفي وقت سابق الجمعة، وصف المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، التصريحات المنسوبة لترامب، تجاه اللاجئين، بأنها "عنصرية".

جاء ذلك ردا على سؤال حول تصريحات ترامب، التي قال فيها إن مهاجري إفريقيا وهايتي يأتون من "حثالة الدول".

وقال كولفيل: "إن صحت التصريحات فهي صادمة ومخجلة من رئيس الولايات المتحدة.. أنا حزين، لا توجد كلمة أخرى يمكن أن يستخدمها المرء سوى عنصرية".

وأفادت صحيفة "Politico" بأن ترامب قال أثناء اجتماع مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ قدمت إلى البيت الأبيض لتعرض على الرئيس حلا وسطا بشأن المهاجرين من هايتي والسلفادور والدول الإفريقية: "ما حاجتنا لهؤلاء القادمين من حثالة الدول".

ورد الرئيس الأمريكي على مقترح أعضاء مجلس الشيوخ بالقول إنه يجب على الولايات المتحدة أن تقبل مهاجرين من دول مثل النرويج.

(أ ف ب)

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