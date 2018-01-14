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مباحثات روسية أمريكية بشأن تحسين العلاقات بين الطرفين

مباحثات روسية أمريكية بشأن تحسين العلاقات بين الطرفين
الأحد ١٤ يناير ٢٠١٨ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، اناتولي انطونوف، انه بحث مؤخرا تحسين العلاقات الروسية الأميركية مع السفير الأميركي لدى روسيا جون هنتسمان.

العالم أوروبا

وقال انطونوف للصحفيين الروس، انه بحث مع هنتسمان "كيفية تحسين العلاقات الروسية الاميركية". "للأسف، تم الإقرار، بأنه من المستحيل القيام بذلك بين عشية وضحاها، ويتطلب الكثير من الجهد من هذا وذاك الطرف. وقد حللنا جميع الشواغل الثنائية، وجميع المشاكل الثنائية. و خططنا لخطوات مشتركة ".

وأضاف انطونوف، خلال الاجتماع مع هنتسمان، تم التخطيط "لخطوات مشتركة"، وهذا "هام جدا".

وأكد انطونوف: "انه سيعمل مع وزارة الخارجية والبيت الأبيض وسيعمل في الكابيتول، ما له أهمية خاصة. وسننتظر هنا عندما يتخذوا هم قرارا باستئناف العلاقات الروسية- الأميركية ".

وأشار انطونوف: " أنا أعتبر هنتسمان، ذكي ومهني حاذق. واعتقد أن الاجتماع كان جيدا، وكان بناء، وإنني اقيّم بشكل إيجابي موقف هنتسمان تجاه تطوير العلاقات الروسية- الاميركية ".

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