البث المباشر

قطر تعلن حقيقة "اعتراض مقاتلاتها لطائرة مدنية إماراتية"

قطر تعلن حقيقة
الإثنين ١٥ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

العالم - قطر

نفت قطر اعتراض مقاتلاتها لطائرة مدنية إماراتية كانت في طريقها إلى المنامة، اليوم الاثنين.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مسؤول في الخارجية نفيه لما تداولته وسائل إعلام رسمية إماراتية، حول اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية.

وكانت وكالة أنباء الإمارات، قد أفادت اليوم الاثنين بأن الهيئة العامة للطيران المدني تلقت صباح الاثنين بلاغا من إحدى شركات الطيران الوطنية، يفيد بأن "إحدى طائراتها خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية".

هذا وكانت قطر تقدمت بشكوى الأسبوع الماضي، للأمم المتحدة ضد الإمارات أبلغت فيها  بأن طائرة عسكرية إماراتية اخترقت مجال قطر الجوي أوائل الشهر الجاري، بعد حادث مماثل وقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

 

216

روابط ذات صلة

خطير... مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية

إجراء قانوني جديد يفيد زوجات المقيمين في قطر

قطر تعلق رسميا على فيديو توقيف الإمارات الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني

أمير قطر يزور أنقرة اليوم ويلتقي الرئيس التركي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الرئيس الآذربيجاني يعزي الرئيس روحاني بضحايا ناقلة النفط

عودة القروض الحكومية للموظفين في درعا بعد توقف 7 سنوات

كرستيانو رونالدو يودع ريال مدريد !

إيران تدين الاعتداء الارهابي الذي ضرب بغداد اليوم

تبادل إطلاق النار بين الجيش ومسلحين جنوب السنغال

شاهد.. كيف تصرف رجل امام سقوط زوجين مسنين من السلم الكهربائي

قطر تعلن حقيقة "اعتراض مقاتلاتها لطائرة مدنية إماراتية"

مصادر: بدر والعصائب ينسحبان من ائتلاف نصر العراق والسبب؟!

أوباما يروي ماذا حدث له في عام ما بعد الرئاسة

تركيا تغني لأميركا: لا تلعب بالنار!

بالفيديو هذه السيارة حطمت قواعد الطبيعة!

أمير قطر يزور أنقرة اليوم ويلتقي الرئيس التركي

الجيش يخترق المحاور.. تقدم بالنشابية وريف حلب الجنوبي

نتنياهو: أشعر بخيبة أمل

بسبب اشتباكات معيتيقة.. اخلاء الاتصالات وليبيانا

خطير... مقاتلات قطرية تعترض طائرة مدنية إماراتية

روسيا تعلق رسميا على تشكيل واشنطن قوة جديدة في سوريا

مصدر مسؤول يكشف عن تفاصيل حادث ناقلة النفط سانتشي

انفجار ثالث في بغداد

مع بدء النظام المرن للصرف.. كيف تحرك الدرهم المغربي؟

الأکثر مشاهدة