قطر تعلن حقيقة "اعتراض مقاتلاتها لطائرة مدنية إماراتية"

نفت قطر اعتراض مقاتلاتها لطائرة مدنية إماراتية كانت في طريقها إلى المنامة، اليوم الاثنين.

ونقلت قناة "الجزيرة" عن مسؤول في الخارجية نفيه لما تداولته وسائل إعلام رسمية إماراتية، حول اعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية.

وكانت وكالة أنباء الإمارات، قد أفادت اليوم الاثنين بأن الهيئة العامة للطيران المدني تلقت صباح الاثنين بلاغا من إحدى شركات الطيران الوطنية، يفيد بأن "إحدى طائراتها خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية في تهديد سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والاتفاقيات الدولية".

هذا وكانت قطر تقدمت بشكوى الأسبوع الماضي، للأمم المتحدة ضد الإمارات أبلغت فيها بأن طائرة عسكرية إماراتية اخترقت مجال قطر الجوي أوائل الشهر الجاري، بعد حادث مماثل وقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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