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لاريجاني:تصريحات ترامب سخيفة وتكشف حقيقة قادة اميركا

لاريجاني:تصريحات ترامب سخيفة وتكشف حقيقة قادة اميركا
الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠١٨ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني ضرورة تضامن الدول امام استعلاء الاميركيين الذين يحتقرون الدول الاخرى، معتبرا تصريحات ترامب السخيفة بانها تكشف عن سجية قادة اميركا.

العالم - ايران

وخلال استقباله في طهران الاثنين رئيس برلمان غينيا بيساو سيبريانو كاساما قال علي لاريجاني، ان الرئيس الاميركي يشتم الجميع مثلما اطلق قبل عدة ايام تصريحات سخيفة حول الشعوب والدول الافريقية وان هذا الامر يكشف عن سجية قادة اميركا.

ونوه الى ان الاميركيين وفي ظل روح الاستعلاء لديهم يحتقرون الدول الاخرى لذا ينبغي علينا التضامن والتلاحم واضاف، ان الاميركيين يطلقون الارهابيين ضد دول المنطقة حيث ان هؤلاء الارهابيين يعملون بصورة ما في منطقة الشرق الاوسط وبصورة اخرى في افريقيا.

من جانبه قال رئيس برلمان غينيا بيساو، ان ايران دولة كبيرة وانا بصفتي رئيس برلمان الاتحاد الافريقي اعلن دعمي للجمهورية الاسلامية الايرانية وادين تصريحات ترامب السخيفة ضد ايران.

كما ادان رئيس برلمان غينيا بيساو اجراءات الحظر التي لا اساس لها المفروضة من جانب ترامب ضد ايران.

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