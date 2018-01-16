اللواء باقري: ايران أربكت النظام العالمي الذي تخطط له أميركا

العالم - إيران

وفي كلمته خلال الملتقى العام الاول للمجتمع والتخطيط والميزانية للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، قال اللواء محمد باقري: ان إيران أربكت مخطط العالم الاستكباري في الوصول الى نظام عالمي يتطابق مع مآربه.

وشدد على أن قواتنا المسلحة تتولى المسؤولية الهامة في مواجهة التهديدات والحفاظ على أمن البلاد باقتدار وقوة رادعة منظمة، وقال: ان القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية على أهبة الاستعداد لمواجهة مختلف انواع التهديدات.

وأوضح اللواء باقري ان ايران وضمن صيانتها أمنها واقتدارها في منطقة جنوب غرب آسيا الحيوية، فإنها تؤدي دورها جيدا باعتبارها أهم مصدر لتوفير الطاقة، مضيفا: ان الاستكبار العالمي أطلق ضد بلادنا العديد من التهديدات، وقد حولنا هذه التهديدات إلى فرص.

وتابع: أن ايران تمكنت في مجال القوات المسلحة ومن خلال التخطيط الدقيق، ان توجه قواتها نحو أهداف الثورة ومبادئها، وتحولت في هذا المجال الى دولة فريدة من نوعها.

وأردف رئيس هيئة الأركان الايرانية أن جاهزية القوات المسلحة يجب تنظيمها على أساس التهديدات الإقليمية لئلا نتحمل الخسائر، مضيفا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية أصبحت رائدة في إنقاذ شعوب المنطقة من نير الاستكبار، وفي هذا المجال لابد من الاستفادة من جميع الفرص بأفضل نحو ممكن.

المصدر: وكالة فارس

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