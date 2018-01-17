المركزي الايراني: نمو الاقتصاد 4.5 بالمئة في 6 شهور

العالم ـ إيران

جاء ذلك في تقرير للبنك المركزي حول تطورات الاقتصاد الايراني على ضوء المعطيات الاحصائية والتقديرات الابتدائية بشأن الناتج المحلي الاجمالي.

وأوضح التقرير بأن قراءة النتائج الاولية تشير الى أن الناتج المحلي الاجمالي ارتفع الى 3,539,050 تريليون ريال (نحو 100 مليار دولار) في النصف الاول من العام الايراني الموافق 21 مارس/آذار- 22 سبتمبر ايلول 2017، ارتفاعا عن 3,386,910 تريليون ريال (الدولار= 36.5 الف ريال) المحقق في الفترة المناظرة 2016.

وبيّن التقرير أن نسبة نمو الاقتصاد الايراني في النصف الاول بلغ 4.1 بالمئة دون احتساب العوائد النفطية.

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