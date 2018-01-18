مقرب من بن لادن يواجه اتهامات أمريكية وفرنسية جديدة

وأسند المدعي الفدرالي جيفري بيرمان في مانهاتن إلى الموقوف وهو كريستيان غانزارسكي تهمة الانخراط في تنظيم القاعدة، ولقاء أسامة بن لادن زعيم التنظيم وغيره من المسؤولين في "القاعدة" سنة 2000.

وجاء في البيان أن غانزارسكي قدم دعما لوجستيا للتنظيم وكان على علم بالتحضير لاعتداءات 11 سبتمبر 2010.

وغانزارسكي الذي اعتنق الإسلام، كان مسؤولا عن صيانة وتشفير شبكات اتصال تابعة لتنظيم "القاعدة" وكان مقربا من أسامة بن لادن في أفغانستان.

غانزارسكي ذو الـ51 عاما، أدين في فرنسا بتهمة التواطؤ في الاعتداء على كنيس جربا في تونس الذي أوقع 21 قتيلا في أبريل 2002.

محاكمة غانزارسكي تتم في فرنسا، نظرا لسقوط قتيلين فرنسيين بين ضحايا تفجير جربا، حيث ألقي القبض عليه سنة 2003 وحكم عليه عام 2009 بالسجن 18 عاما.

وتشارف عقوبة الألماني المتشدد في فرنسا على الانتهاء لكن القضاء الفرنسي بصدد محاكمته من جديد بسبب مهاجمته في 11 يناير الحالي حراسا في سجن فاندان لو فييه الخاضع للحراسة المشددة مستخدما مقصا وشفرة حلاقة ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح طفيفة.

المصدر: وكالات