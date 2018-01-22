ايران تمتلك 27% من احتياطيات النفط والغاز في العالم

العالم - ايران

وقال بيطرف في حديث له مساء الاثنين في المعرض الدولي الـ 14 للنفط والطاقة المنعقد في جزيرة كيش جنوبي البلاد، انه ومن خلال نظرة الى طاقات صناعة النفط والغاز في ايران يمكن القول باننا نمتلك 9 بالمائة من احتياطيات النفط و 18 بالمائة من احتياطيات الغاز في العالم.

واشار الى ان طاقة انتاج البلاد من النفط تبلغ نحو 6 ملايين برميل يوميا وطاقة انتاج الغاز الطبيعي 400 مليار متر مكعب سنويا وهما يشكلان حصة ملحوظة في الطاقة العالمية ولو احتسبنا اجمالي انتاج النفط والغاز فاننا نحتل المرتبة الاولى عالميا.

واوضح بان الخطة التنموية السادسة (تنتهي في العام 2021) تتضمن رفع انتاج البلاد من النفط الي 4 ملايين و 500 الف برميل ومكثفات الغاز الى 950 الف برميل والغاز الطبيعي الى 1100 مليون متر مكعب يوميا.

وقال ان تحقيق هذه الاهداف الكمية بحاجة الى استثمارات تبلغ 200 مليار دولار في صناعة النفط والغاز بالبلاد.

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