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أكبر سليماني: منطقة مكران لها دور استراتيجي في اقتصاد ايران

أكبر سليماني: منطقة مكران لها دور استراتيجي في اقتصاد ايران
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

صرح مساعد وزير الدفاع الايراني في شؤون الهندسة الدفاعية، اليوم الثلاثاء، أن منطقة مكران لها دور استراتيجي في اقتصاد ايران، مشيرا الى ان مشاريع بنيوية جيدة قيد الانجاز في هذه المنطقة، وأن القوة البحرية قامت بإجراءات مناسبة في هذه السواحل.

العالم - إيران

وخلال المؤتمر الصحفي للملتقى الدولي "التعريف بفرص الاستثمارات والتنمية المستدامة في سواحل مكران"، صباح اليوم، قال علي اكبر سليماني: اذا تمكنا من إنشاء البنى التحتية اللازمة في منطقة مكران، فإن هذه المنطقة من شأنها ان تلعب دورا استراتيجيا في اقتصاد البلاد.

وأضاف سليماني: لقد استقطب تأكيد قائد الثورة على اهمية سواحل مكران، الاهتمامات الى هذه المنطقة، حيث تمت المصادقة على الخطة الشاملة لتسطيح منطقة مكران وتم إبلاغها، وتم تشكيل لجنة تنمية مكران برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية.

وتابع: هناك مشاريع بنيوية جيدة قيد الانجاز في منطقة مكران، وقد قامت القوة البحرية التابعة للجيش بإجراءات جيدة في هذه السواحل.

وأكمل: بإمكان المستثمرين الايرانيين والاجانب المشاركين في هذا الملتقى، التعرف على إمكانات منطقة مكران وطاقاتها، ليكون لدينا تعاون جيد لتنمية سواحل مكران.

يذكر ان الملتقى الدولي "التعريف بفرص الاستثمارات والتنمية المستدامة في سواحل مكران"، سيعقد في يومي 26 و27 شباط/فبراير 2018 في قاعة الاجتماعات ببرج "ميلاد" بالعاصمة طهران، وفي يومه الثالث (28 شباط/فبراير) يعقد في سواحل مكران.

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