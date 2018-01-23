شمخاني لقناة العالم: لن نقبل بأي مفاوضات حول قدراتنا الصاروخية

العالم - ايران

وأكد شمخاني ان سياسة ايران الاقليمية لاتتعارض مع قرارات مجلس الأمن ومحاولات اميركا لتشويه صورة ايران تنم عن فشلها.

واكد ان القدرة الصاروخية الايرانية تأتي في اطار الردع أمام التهديدات ولن نقبل بأية مفاوضات حولها مع أي بلد كان.

واضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: ان الاتفاق النووي وثيقة شاملة وغير قابلة للتجزئة ولا يمكن اعادة التفاوض حوله.

وتابع: ان تنفيذ بنود الاتفاق نووي هو اقل ما يطلبه ايران من مجموعة خمسة زائد واحد، مشيرا الى عدم وفاء امريكا بالتزاماتها في الاتفاق النووي.

واكد: انه بالرغم من التزام ايران الكامل بتعهداتها، لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية المفروض رفعها في اطار التزامات واشنطن والدول الاوروبية في الاتفاق النووي.



وصرح: ان الحديث عن مراجعة الاتفاق النووي في ظل عدم التزام امريكا اوروبا ببنوده، هو كلام وقح واوهام الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

واضاف شمخاني: ان القوة الصاروخية الايرانية محلية الصنع تماما ومستندة الى تجربة 8 سنوات من الدفاع المقدس ومشاكل الشعب الإيراني في توفير المتطلبات الأساسية للدفاع ضد المعتدين.

وأشار إلى أنه في إطار التوافق التام بين المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية، لن تجري أي محادثات مع أي بلد كان بشأن الصواريخ والقدرات الدفاعية الايرانية.

وحول سياسات ایران الإقليمية واستراتيجياتها المستقبلية في المنطقة قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الایرانی : إن ما تقوم به ایران في المنطقة لا تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي وان حرف الرای العام عن الاستراتیجیه الایرانیه الداعمه للاستقرار ینم عن فشل واشنطن وحلفائها في استخدام الإرهاب کأداة لفرض إرادتها على الدول المستقلة في المنطقة.