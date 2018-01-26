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الكرملين: مؤتمر سوتشي لن يضع نقطة النهاية للأزمة السورية

الكرملين: مؤتمر سوتشي لن يضع نقطة النهاية للأزمة السورية
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه ليس من الصواب التوقع بأن مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في سوتشي سيضع نقطة نهاية للمسار السياسي لحل الأزمة السورية.

العالمأسيا و الباسفيك 

وأكد بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن إجراء هذا المؤتمر يعد لحظة هامة في المسار السياسي، موضحا أن "العمل معقد للغاية وشائك، لذلك لا تزال هناك الكثير من المشاكل، التي يجب حلها، والعديد من الصعوبات التي يجب التغلب عليها، ولكن عقد مثل هذا المؤتمر يعد في حد ذاته خطوة ملموسة نحو تسوية سياسية في سوريا".

هذا ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يوم الثلاثاء القادم 30 يناير/كانون الثاني.

وكان نائب مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، قد أكد في وقت سابق، أن انعقاد مؤتمر سوتشي سيتم في موعده، وأن الدول الضامنة قد اتفقت على قوائم المشاركين فيه.

وقال لافرينتييف: "جرى الاتفاق مع إيران وتركيا على قوائم المشاركين في المؤتمر، كما بحثت موسكو مع أنقرة سبل العمل مع المعارضة السورية".

المصدر: وكالات

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