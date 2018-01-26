برلماني ايراني: الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض

العالم - ايران

واضاف «ولي الله نانوا كناري» اليوم الجمعة إنه وبعد التوقيع على وثيقة دولية يتعين على جميع الاطراف المعنية بها أن تلتزم بالتعهدات المنصوص عليها ومن هذا المنطلق تؤكد طهران على ضررة التزام جميع الاطراف بالاتفاق.

وفيما اكد على التزام ايران بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي وهذا ما اكد عليه مجلس الامن و الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شدد بالقول ان ايران لن تقبل استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي و تعتقد ان وضع نهاية للاتفاق افضل من اعادة المفاوضات حولها.

واوضح انه لم يسبق في اي نقطة في العالم استئناف المفاوضات حول وثيقة تم الاتفاق عليها.