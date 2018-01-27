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صد زحف للمرتزقة، وطيران العدوان يواصل تحليقه فوق تعز

صد زحف للمرتزقة، وطيران العدوان يواصل تحليقه فوق تعز
الجمعة ٢٦ يناير ٢٠١٨ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم من اليمن، ان الجيش واللجان الشعبية احبطوا زحفا للمرتزقة في تعز، فيما تم تدمير آلية في الساحل الغربي في وقت جدد العدوان السعودي تحليقه على تعز بشكل مكثف وشن غارة على شرق المدينة.

العالم - مراسلون

واوضح الزميل أبو وفاء الحاج نقلا عن مصدر عسكري، انه تم إحباط زحف للمرتزقة باتجاه المدرجات وتبة مقداد في الدفاع الجوي غرب مدينة  تعز وقتل وإصيب عدد من المرتزقة.

وفي تعز أيضا، تم تدمير آلية للمرتزقة خلف تبة الكزامي بالكدحة في الساحل الغربي.

وفي الجوف، افاد الزميل عبدالله الشريف، انه تم اطلاق صليه من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات مرتزقة العدوان بمعسكر الحرس بالحزم.

في المقابل شن طيران تحالف العدوان السعودي غارة جوية على شرق مدينة تعز، فيما حلق فوق الأحياء السكنية وسط تعز مجددا في الوقت نفسه التحليق على المدينة بشكل مكثف.

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