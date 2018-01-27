روسيا تندد بالعقوبات الاميركية "العبثية" وتتوعد بالرد

العالم - اوروبا

وقالت الخارجية في بيان "انها حملة عقوبات عبثية لم ولن تؤدي الى اي نتيجة"، مضيفة "اذا كانت السلطات الاميركية تفضل قطع العلاقات التجارية مع روسيا فهذا حقها، فيما نحتفظ نحن بحق الرد".

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية الجمعة عقوبات جديدة مرتبطة بالنزاع في اوكرانيا وضم موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014، واستهدفت خصوصا مسؤولين روسا و"وزراء" انفصاليين في شرق اوكرانيا.

واعتبرت الدبلوماسية الروسية انه عبر هذه العقوبات التي فرضت "بذريعة مختلقة عن ضلوع روسيا في الازمة الاوكرانية"، فان الولايات المتحدة "تظهر عجزها للعالم اجمع".

واضافت ان "واشنطن لا يمكنها ان تتخلص من اوهام مفادها انه يمكن تخويفنا عبر رفض (منح) التأشيرات الاميركية او (فرض) حظر تجاري".

(أ ف ب)

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