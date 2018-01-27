العميد دهقان: مقاتلة قاهر دخلت مرحلة اختبار الـ "Fast Taxi"

العالم ـ إيران

وفي حوار مع وكالة "تسنيم" شرح العميد دهقان آخر المشاريع الدفاعية التي تقوم بها وزارة الدفاع والمواعيد المحددة لإنجازها، وقال: "نصب جهودنا على إنتاج المحصولات الدفاعية التي تشكل أولوية بالنسبة لبلادنا والتي يمكن أن تؤثر في ساحة المعركة، وأن ترفع من مستوى الردع للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ولفت العميد دهقان إلى أنه "وخلال السنوات الأربعة الماضية وبتوجيهات من قائد الثورة الإسلامية فقد كانت جهودنا متمركزة على ما يُشكل أولوية في رفع مستوى القدرات الدفاعية وقدرة الردع الإيرانية، وقد توصلنا إلى نتائج جيدة في هذا المجال".

وعن منظومة باور 373 والتي بدأ العمل بها عندما كان العميد دهقان متولياً لوزارة الدفاع، صرح أن المنظومة لا تزال على سكة الإنتاج حيث من المقرر أن تُسلم إلى القوات المسلحة خلال شهر أيلول من العام الجاري.

وحول مقاتلة "قاهر" وآخر المستجدات بشأن المراحل التجريبية التي تمر بها حاليا، قال مستشار الشؤون الدفاعية للقائد العام للقوات المسلحة: المقاتلة قاهر هي طائرة تدريبية تتمتع بإمكانية الدعم القريب للقوات البرية، هذه المقاتلة دخلت مرحلة اختبارات الطيارات، حيث أن أحد هذه الاختبارات يكمن في فحص إمكانية مسيرها على المدرج وعادة ما يُطلق على هذا النوع من الاختبارات عنوان "Slow Taxi"، ثم تجتاز الطائرة مرحلة المسير بشكل سريع على المدرج بما يُقال له اصطلاحاً "Fast Taxi" أي استعداد الطيران والتحليق.. وخلال كل مرحلة من الاختبارات تظهر نقاط قوة وضعف الطائرة قبل أن يتم إعدادها للطيران؛ وبعد أن تتجاوز كل أنظمة الطائرات الاختبارات بنجاح يتم إدخال المقاتلة على خط الإنتاج.. وفيما خص مقاتلتي قاهر وكوثر 88 فقد وصلت المقاتلتين الى مرحلة اختبار "Fast Taxi".

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