المفوضية العراقية: باب التحالفات مغلق بشكل نهائي ولا عودة لفتحه

العالم - العراق

وقال رئيس مجلس المفوضين معن الهيتي في بيان للمفوضية تلقت وكالة الفرات نيوز نسخة منه "كثر الحديث في بعض وسائل الاعلام عّن الرغبة من بعض الأطراف بإعادة فتح باب التحالفات من جديد لمدة ٤٨ ساعة".

وأضاف ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تؤكد بان هذه الاخبار لا أساس لها من الصحة وان المفوضية قد أغلقت باب التحالفات وبشكل نهائي وتمت المصادقة على جميع التحالفات التي قدمت لها وفق الفترة المحددة ولا يوجد اي أعادة لفتح تحالفات ولا مدد جديدة".

ودعا الهيتي "جميع الأحزاب والتحالفات الانتخابية بتقديم قوائم مرشحيها الى المفوضية خلال الفترة المعلنة لاستقبال قوائم المرشحين لغاية ١٠ /٢ /٢٠١٨ وان تحترم جميع الأحزاب والتحالفات التوقيتات الزمنية المعلنة من قبل المفوضية" مؤكدا ان "المفوضية غير ملزمة بأي فترات أخرى كون الجدول الزمني معلن بشكل رسمي امام جميع الأحزاب والتحالفات".

وكانت مفوضية الانتخابات صادقت على 27 تحالفا انتخابيا ضمت 143 حزباً سياسياً في تلك الائتلافات اما الاحزاب التي لم تأتلف فستخوض الانتخابات منفردة.

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