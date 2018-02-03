حماس: إدراج قادة الحركة على "لائحة الإرهاب" وسامُ شرف

العالم - فلسطين المحتلة

وأضافت الحركة على لسان القيادي فيها سمعان عطا الله خلال مسيرة حاشدة نظمتها قرب ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، بعد صلاة الجمعة نصرةً للقدس ورفضًا للقرارات الأمريكية، أنّ إدراج أسماء قادة حركة حماس على "لائحة الإرهاب" وسام شرف للحركة.

وأكّد عطا الله: اليوم ينوب شعبنا عن الأمة العربية والإسلامية، وسيذكر التاريخ أن شعبنا أسقط مؤامرة كبيرة.

ووجه التحية لأهل القدس الصامدين الثابتين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، مشيرًا إلى أنّ المسجد الأقصى يحتاج اليوم لدعم الأمة العربية والإسلامية حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وشارك في المسيرة قيادات في الحركة ومئات المواطنين الرافضين للقرارات الأمريكية، رافعين شعارات تؤكد الحفاظ على الثوابت الوطنية الفلسطينية.



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